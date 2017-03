'Seksistische mopjes zijn niet onschuldig'

Zouden we Vrouwendag niet beter vervangen door de Dag van gelijke kansen voor het gezin? Het streefdoel kan zijn dat per koppel één persoon voltijds en één halftijds werkt. (Wim Goossens, Merelbeke)

Liesbet Stevens: Mannen én vrouwen hebben recht op zelfontplooiing, in zowel de werk- als de privésfeer. Dat is het uitgangspunt. Als je kiest voor het traditionele kostwinnersmodel - waarbij één persoon voltijds werkt en de andere deeltijds of helemaal niet - dan is die laatste de dupe als de relatie foutloopt. En helaas is dat deeltijds werk, net als het gros van het huishouden en de kinderzorg, nog altijd een vrouwenzaak. De meeste vrouwen werken evenwel deeltijds niet omdat ze dat zo graag willen, maar omdat ze geen andere keus hebben.

