'Segregatie in onderwijs blijft groot obstakel voor leerlingen uit kwetsbare milieus'

Segregatie in het onderwijs blijft het grootste obstakel voor gelijke kansen voor leerlingen uit kwetsbare milieus en/of leerlingen met een migratieachtergrond. Dat is de belangrijkste vaststelling uit de analyse van de resultaten van Nederlandstalige en Franstalige leerlingen in de Pisa-enquête 2015, uitgevoerd door de 'Groupe de recherche sur les Relations Ethniques, les Migrations et l'Égalité' (GERME) van de Franstalige Brusselse universiteit ULB op vraag van de Koning Boudewijnstichting.

De Pisa-enquête, die de OESO sinds 2000 organiseert, toont dat de ongelijkheid in het onderwijs in België erg groot is. De recentste GERME-analyse benadrukt nog maar eens het gewicht van de sociaaleconomische achtergrond en de migratieachtergrond van leerlingen in zwakke schoolprestaties. Deze factoren wegen in België veel zwaarder door dan in de andere landen.

Een van de meest verontrustende vaststellingen van dit onderzoek is dat Vlaanderen en de Federatie Wallonië-Brussel zich wel bewust zijn van deze structurele kwaal, maar er niet in slagen ze aan te pakken.

Leerlingen uit kwetsbare milieus of leerlingen met een migratieachtergrond hebben zo een dubbele handicap: ze hebben niet alleen af te rekenen met obstakels door hun origine, ze zitten ook samen in scholen die hen niet toestaan voldoende vooruitgang te boeken.

Internationale vergelijkingen tonen nochtans aan dat een gelijke toegang tot onderwijs ook mogelijk is voor leerlingen met een andere sociaaleconomische of migratieachtergrond, zonder dat de prestaties in het algemeen terugvallen.

De Koning Boudewijnstichting en GERME waren bij de eerste om de gevolgen van deze segregatie voor het schooltraject van kinderen met een migratieachtergrond in kaart te brengen.

Terug naar school

De beste scholen van Europa staan in Finland. Alle kinderen krijgen er les van briljante leerkrachten die hen zowel kennis als zelfvertrouwen meegeven. Tenminste, dat is een boutade die het ook in Vlaanderen goed doet. Maar is het Finse systeem in de praktijk wel zo ideaal? Knack-redactrice Ann Peuteman zocht het uit in het Hoge Noorden. Lees het dossier.