Sector modewinkels reageert op praktijktests: 'Nog nooit opmerking gekregen over raciale profilering'

Uit de masterproef van sociologe Dounia Bourabain (VUB) blijkt dat opvallend veel winkelbediendes klanten van vreemde origine anders behandelen dan autochtonen. Het voorbije jaar organiseerde ze 602 praktijktests in 301 kledingwinkels in de bekendste winkelstraten van Brussel, Mechelen, Antwerpen en Leuven. Van goedkope modeketens tot chique boetieks.

'Wij zijn enigszins verrast door de resultaten', stelde Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie, de sectororganisatie van zelfstandige modedetailhandels', in De Ochtend op Radio 1. 'We organiseren al 20 jaar opleidingen. Zowel van de kant van onze leden of van onze klanten, hebben we nog nooit die opmerking gekregen. 'Wij wijzen alle vormen van discriminatie af. Maar een echte praktijk die veel voorkomt, is het bij onze mensen niet.'

'We maken al gebruik van mystery shoppers om de dienstverlening te verbeteren', geeft Delanghe aan, al gebeurt dat niet specifiek op dit thema.

Volgens Delanghe wordt in de opleidingen gezegd dat alle klanten gelijk behandeld moeten worden. 'Dat is ook nu al het geval. We werken nu al samen met de VDAB en we leiden ook 40% allochtone werkzoekenden op om in die winkels te werken', aldus Delanghe.

'Het kan alleen maar beteren. We moeten hier attent voor blijven', besluit Delanghe, maar stelt toch een vraag over het onderzoek zelf. 'Ik wil het niet minimaliseren, maar als je dit op die manier onderzoekt, gaat het dan de self fulfilling prophecy-toer op? Wordt het dan niet gebiased? Ik denk dat we daar ook rekening mee moeten houden.'