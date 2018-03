Screening van festivalbezoekers wordt verboden

Vorige festivalzomer was nog heel wat te doen over een aantal bezoekers van Tomorrowland, die op basis van een voorafgaande screening in de politiedatabank te horen kregen dat ze het festivalterrein niet op zouden mogen.

Dat kan deze zomer niet meer, kondigt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan. 'Het is niet langer nodig om mensen die een festival bezoeken op voorhand door de politiedatabank te halen', zei de N-VA-vicepremier. 'De organisator kan wel nog altijd zelf beslissen om iemand te weigeren, omdat die bijvoorbeeld het jaar daarvoor voor heel wat problemen heeft gezorgd. Maar dan moet die de privacyregels respecteren, en de overheid komt op geen enkele manier meer tussen.'

Dat betekent niet dat festivalgangers zomaar overal binnen mogen. De nieuwe wet op private veiligheid maakt het namelijk mogelijk dat er strenger gecontroleerd wordt aan de ingang van festivals, door erkende bewakingsagenten. Als de organisator en de lokale overheid en politie beslissen dat het nodig is, onafhankelijk van het dreigingsniveau, kunnen ze bewakingsagenten inzetten die oppervlakkig fouilleren en de bagage mogen controleren, op zoek naar gevaarlijke voorwerpen of wapens. Vinden ze die, dan mogen ze de politie erbij halen en de bezoeker de toegang weigeren.

'Enkel professionele bewakingsagenten mogen die controles doen, van een erkende firma met licentie', waarschuwde Jambon. Organisatoren mogen wel nog altijd vrijwilligers inzetten voor andere taken, zoals het afscheuren van tickets, stempels zetten of armbandjes omdoen.

In principe verandert er dus niet zo gek veel voor bezoekers. Op grote festivals werd al langer gewerkt met privébewakingsagenten, en dat blijft vermoedelijk zo. Op de kleinere evenementen kan het in principe ook, al blijft het een beslissing van de lokale overheden. 'Als het vorig jaar niet nodig was, zal dat nu waarschijnlijk ook niet het geval zijn', stelde Jambon.

'Veiligheid is afwegen'

Medewerkers, vrijwilligers en leveranciers mogen wél op voorhand door de politiedatabank worden gehaald, opnieuw enkel als in de risicoanalyse van politie en organisatie blijkt dat dat nodig is. Dat onderscheid tussen bezoekers en medewerkers bestaat omdat die laatsten soms wel met gevaarlijke voorwerpen moéten werken, en ze dus niet aan de ingang tegengehouden kunnen worden.

De betrokken partners krijgen deze week nog twee omzendbrieven met alle details. 'Mijn diensten hebben rekening gehouden met alle adviezen. Er wordt nu duidelijkheid geschapen voor de veiligheid op festivals', maakt Jambon zich sterk. De minister is zich bewust van het kostenplaatje voor festivals, al nuanceert hij ook. 'Veiligheid is afwegen. We kunnen festivals inderdaad niet nodeloos op kosten jagen, maar we kunnen ook niet duizenden mensen op een terrein jagen waar ze een verhoogd risico lopen', stelt hij.

De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen FMiV is alvast tevreden met de nieuwe regels. Zij zijn blij dat de bevoegdheden van agenten en vrijwilligers goed worden afgebakend, zodat de festivals nog altijd een beroep kunnen doen op vrijwillige medewerkers, zei directeur Serge Platel.

Ook de commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle is tevreden. 'Politiemensen werken graag in een duidelijk kader. Er was discussie over, maar nu is er duidelijkheid. Voor ons is dat een zeer belangrijke vooruitgang', zei ze. 'Het is niet omdat het dreigingsniveau is gezakt van 3 naar 2, dat we niet meer waakzaam moeten zijn. Wij blijven onze verantwoordelijkheid daarin opnemen.'