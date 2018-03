Geert Verrijken Redactiedirecteur-hoofdredacteur Artsenkrant Opinie

Screening borstkanker: 'Franstalige volksopstand wint het van de wetenschap'

'Al wou deze regering niet in het communautaire potje roeren, Vlaanderen betaalt mee het gelag voor een emotionele reactie aan de andere kant van de taalgrens', schrijft Geert Verrijken over de heisa over de borstkankerscreening in Wallonië.