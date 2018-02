'Schup in de grond' op Antwerpse Linkeroever

Op de Antwerpse Linkeroever is donderdag het startschot gegeven van de aanleg van een tijdelijke park-and-ride voor 200 wagens aan het op- en afrittencomplex aan de Blancefloerlaan. De partners van het vorig jaar gesloten Toekomstverbond beschouwen het als de symbolische start van de aanleg van de Oosterweelverbinding, oftewel de langverwachte spreekwoordelijke 'spade in de grond' van het enorme Antwerpse mobiliteitsproject.

Onder meer Vlaams minister-president Geert Bourgeois, minister van Mobiliteit Ben Weyts en Antwerps burgemeester Bart De Wever (allen N-VA), maar ook Zwijndrechts burgemeester Andre Van de Vyver (Groen), overkappingsintendant Alexander D'Hooghe en vertegenwoordigers van de actiegroepen Ademloos en Ringland kwamen de aanvang van de werken donderdag aanschouwen.

Het deelproject op Linkeroever waarvan de aanleg van de park-and-ride de eerste fase vormt, was wel al eerder losgekoppeld van de andere onderdelen van de Oosterweelverbinding, waaronder de eigenlijke extra Scheldekruising. Die hoofdwerken, bestaande uit nog eens vier deelprojecten, zouden in 2019 moeten beginnen. Dat maakte het enthousiasme over het hele Oosterweeldossier er donderdag echter niet minder om.

'22 jaar geleden werd de eerste oproep gelanceerd voor het rondmaken van de Antwerpse ring en hier staan we dan eindelijk om de "schup" in de grond te steken', zei minister Weyts. 'In de loop van de jaren hebben velen regelmatig de hoop opgegeven en ik moet toegeven dat bij de start van deze Vlaamse regering niet iedereen zat te springen om het Oosterweeldossier naar zich toe te trekken. Maar we zijn er uiteindelijk wel in geslaagd. Dat is de verdienste van de vele vaders en moeders van het Toekomstverbond.'

De park-and-ride zou tegen de zomer klaar zijn en is een minderhindermaatregel voor de werken aan onder meer de snelwegen die vanaf september gefaseerd beginnen. Verkeershinder zal er allicht pas vanaf eind dit jaar zijn.