Schrijver Mano Bouzamour: 'Marokkaanse jongeren hebben een schrijnend gebrek aan zelfinzicht'

Ik kwam geen meter meer vooruit.' Hij strijkt zijn vingers door zijn kuif en zucht. 'Zelfs een kort verhaal of column kreeg ik er niet meer uit gewrongen.' Met het autobiografische (en binnenkort verfilmde) De belofte van Pisa tekende Mano Bouzamour voor het bestverkochte Nederlandse debuut van 2014, maar de spiegel die de toen 22-jarige Bouzamour de Marokkaanse gemeenschap voorhield, viel - alle humor ten spijt - niet in goede aarde. Zijn ouders wezen hem de deur, en in de Pijp, zijn oude Amsterdamse buurt, werd hij bespuugd. 'Je schrijft een bestseller, maar je verliest je thuis en je vrienden en draagt een heel gekke pijn met je mee. Ga dan maar even doodleuk achter je bureautje zitten om die langverwachte tweede te schrijven.'

