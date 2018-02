Schrijver Firky El Azzouzi: 'Ja. Ik zou weglopen als het oorlog wordt. Ik ben een schijter'

Firky El Azzouzi is schrijver. Hij staat momenteel in de theatervoorstelling Drarrie in de nacht, die gebaseerd is op een boek van hem. Maar hoe is El Azzouzi verder als mens? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 13 minuten en 17 seconden nodig.