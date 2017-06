Schrijver Aleksandr Skorobogatov: 'Het is de fout van mijn leven geweest om naar Antwerpen te verhuizen'

Hij bereikte met zijn debuut bijna een miljoen lezers, woont al 25 jaar in Antwerpen, maar is in Vlaanderen nog steeds een nobele onbekende. Maak kennis met het surreële universum van Aleksandr Skorobogatov, die met Cocaïne zijn meest absurde roman tot dusver uit heeft. 'Je bent als schrijver toch altijd een paria.'