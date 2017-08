Schooldirecteurs haken na 2 jaar af

Het nieuwe schooljaar zal in vier op de tien scholen starten met een nieuwe directie. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De toenemende werkdruk wordt genoemd als reden voor het grote verloop.

'Werkweken van vijftig of zestig uur zijn geen uitzondering meer', zegt Robert Vergauwen van directeursvereniging DIVO (Directies Vrij Secundair Onderwijs). 'Vroeger stopten directeurs na vijf, zeven jaar. Nu haken ze af na twee of drie jaar.'

Niet alleen de psychologische druk neemt volgens hem toe, maar ook de administratieve last. Cijfers van minister van Onderwijs Hilde Crevits bevestigen de trend. In het schooljaar 2016-2017 traden liefst 1.456 nieuwe directeurs aan, op een totaal van 3.651 basis- en middelbare scholen. 'Zorgwekkend is dat de cijfers de jongste jaren nog toenemen. Het leidt tot een verlies van expertise en brengt de ­continuïteit van het schoolbeleid in gevaar', zegt N-VA-parlementslid Ingeborg De Meulemeester, die de gegevens opvroeg.

De minister bestelde al een onderzoek naar de oorzaken van het grote verloop en verwijst naar het overleg met de sociale partners. 'Het thema schoolleiderschap staat op de agenda', zegt ze. De directeurs zelf vragen extra middelen aan ­Crevits om de taken te kunnen verdelen over meerdere mensen.