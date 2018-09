Schild & Vrienden: Francken houdt Lubbeekse N-VA-kandidaat aan boord

Nick Peeters staat op de veertiende plaats op de N-VA-lijst in Lubbeek. Na de ophefmakende Pano-reportage van woensdagavond benadrukte hij reeds dat zijn engagement met betrekking tot Schild & Vrienden het laatste jaar fel verminderd is. Peeters zegt dat hij ook nooit weet had van racistische berichten of foto's. 'Dat zijn groepen waar ik geen lid van was'.

Na een gesprek met Peeters heeft lijsttrekker Theo Francken besloten dat er 'momenteel geen aanwijsbare redenen zijn om aan die uitleg te twijfelen', meldt De Standaard.

Dat intussen foto's opdoken waarop Peeters in een T-shirt van Schild & Vrienden het woord neemt op bijeenkomsten van de organisatie, verandert voor Francken niets aan de zaak.

Donderdag zetten al verscheidene N-VA-kandidaten wegens hun betrokkenheid bij Schild & Vrienden een stap opzij.