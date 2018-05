Schietpartij Luik: wat weten we?

'Hij heeft twee agenten langs achter aangevallen met een steekwapen en hun dienstwapens afgenomen. Daarop opende hij het vuur op de agenten, die overleden zijn', klinkt het.

Daarna is de dader te voet verdergegaan en heeft hij een man die zich in een wagen bevond doodgeschoten.

Hij trok daarna naar het atheneum Léonie de Waha, waar hij een werknemer gijzelde. De politie is het gebouw binnengevallen, en de dader is al schietend naar buiten gekomen. Daarbij raakten verschillende agenten gewond aan de benen.

De speciale eenheden van de politie hebben de man daarop geneutraliseerd. 'Hij is overleden', aldus de procureur.

Terreur

De zaak wordt onderzocht als een terreurmisdrijf, aldus de procureur nog. Het dossier werd gefederaliseerd, wat betekent dat het federaal parket bevoegd is.

Het OCAD, het orgaan voor de terreurdreiging, volgt de zaak van nabij op. Momenteel blijft het terreuniveau in ons land op twee, bevestigt de Luikse procureur nog.

Over de identiteit van de slachtoffers of de dader werd tijdens de persconferentie geen informatie gegeven. Uit betrouwbare bron werd vernomen dat de dader een uitgaansvergunning had uit de gevangenis.

Het motief van de dader is ook nog niet gekend.

De burgemeester van Luik Willy Demeyer verklaarde tijdens de persconferentie nog dat de leerlingen van de school waar de gijzeling plaatsvond, meteen werden geëvacueerd en in veiligheid werden gebracht. De school blijft woensdag gesloten.

In 2011 kwamen bij een schietpartij in Luik op de place Saint-Lambert ook al vijf mensen om het leven.