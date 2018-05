Live Schietpartij Luik: schutter mogelijk betrokken bij moord in On

17:23

Dader kreeg veertien penitentiaire verloven en elf uitgangsvergunningen

De dader was voor de veertiende keer met penitentiair verlof (wat twee dagen duurt) en had ook al elf uitgangsvergunningen (korter) gekregen. Dat is telkens goed gegaan, zei minister van Justitie Koen Geens. De man zat sinds 2003 quasi onafgebroken in de gevangenis, als multirecidivist. Hij zou in 2020 sowieso vrijkomen. Zijn er fouten gebeurd door de man penitentiaire verloven toe te kennen? 'Daar spreek ik mij niet over uit. Dat zijn geen fouten, denk ik. Als iets dertien keer goed gaat, gaat het normaal de veertiende keer niet verkeerd', zei Geens. De minister wijst erop dat er altijd een risico is. 'Als men die in 2020 vrijlaat, is het niet zeker dat hij na 2020 niets meer verkeerd zou hebben gedaan'. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) meent dat de diensten die bevoegd zijn voor het toekennen van penitentiair verlof 'daar niet lichtzinnig over heen gaan'. 'Ik neem aan dat daar goed over nagedacht is'.