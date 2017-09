Schenkingen aan het goede doel: 'Wij dienen niet om uw belastingen te betalen'

Wordt onze samenleving echt steeds egocentrischer? Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker, geloof er niets van. 'Al die onheilsboodschappen over toegenomen individualisering en polarisering... Het maatschappelijke bewustzijn wordt net veel sterker dan vroeger. Ik merk dat aan de interesse voor Kom op tegen Kanker, aan de gesprekken die ik voer met ondernemers en aan de groeiende inzet bij vrijwilligers. Meer dan ooit zetten we ons in voor de samenleving en onze naasten.' Michils' bewering is niet alleen gebaseerd op buikgevoel. Vier jaar geleden had de organisatie een budget van zo'n 18 miljoen euro. Intussen is dat al toegenomen tot bijna 30 miljoen euro. Veel van dat geld komt natuurlijk uit giften en schenkingen. Maar steeds vaker vloeien er ook erfenissen naar Kom op tegen Kanker. In 2010 ging het om 5 miljoen euro, vandaag is dat het dubbele en het aandeel stijgt nog.

