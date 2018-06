Schauvliege wil verbod op plastic bekers op festivals

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) werkt aan een verbod op plastic bekertjes, bestek en borden op festivals. Grote festivals zoals Pukkelpop en Tomorrowland zullen dan niet langer gebruik kunnen maken van plastic bekers, borden en bestek dat maar een keer wordt gebruikt. 'De laatste weken worden we om de oren geslagen met beelden die tonen wat plasticvervuiling kan aanrichten', klinkt het.

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM onderzoekt een algemeen verbod op grote festivals en evenementen. Dat kan nog voor het volgend festivalseizoen binnen de Vlaamse regering goedgekeurd worden.

Via proefprojecten zal OVAM onderzoeken of een totaalverbod haalbaar is. 'We mikken vooral op de grote festivals en evenementen, die jaarlijks miljoenen plastic bekertjes in omloop brengen', aldus het kabinet van Schauvliege. Maandagochtend lanceerde de Gentse Feesten nog een inwisselbare beker, die bij de komende editie zowat 1,6 miljoen plastic bekers zal vervangen.

Vorige week stelde de Europese Commissie haar strategie voor om het aandeel van plastic wegwerpverpakking in de Europese afvalberg te verminderen. Ze wil onder meer plastic wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes en ballonnenstokjes verbieden. Van andere producten zullen de lidstaten het gebruik moeten terugschroeven, zoals plastic bekers en andere houders en potjes waar slechts eenmalig voedingsmiddelen in worden bewaard.