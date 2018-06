Schauvliege: 'Wat Vlaams bouwmeester zegt gaat er soms over'

Bouwmeester Leo Van Broeck is een groot voorvechter van de betonstop en ijvert dus voor het wonen in goed ontwikkelde kernen. De afgelopen maanden zei hij onder meer dat bouwbeurs Batibouw jongeren in die richting zou moeten sturen. De overheid heeft een rol te spelen in die sturing, vindt hij. Van Broeck ijverde er ook voor om houtkachels te verbieden.

'Iedereen verplicht naar de stad sturen, dat is niet mijn visie', zei Schauvliege dinsdag. 'Het is de taak van de bouwmeester om iedereen eens wakker te schudden en straffe taal te verkopen. Maar hoe het vaak wordt vertaald, daar ben ik het niet mee eens.'

Bij coalitiepartner Open Vld ligt Van Broeck alvast niet in de bovenste schuif. 'We weten allemaal dat de bouwmeester er niet de meest liberale gedachten op na houdt', zei parlementslid Lydia Peeters. 'Hij hanteert vaak een dwingend taalgebruik. Hij stigmatiseert daarmee mensen. We weten allemaal dat het op het platteland iets betaalbaarder is dan in de stad. Er moet een vrije keuze blijven.'

In een reactie zegt de bouwmeester geen probleem te hebben met de verklaring van Schauvliege. 'Ik stel mij met opzet op als een bliksemafleider voor electorale schade', zegt Van Broeck. 'Ik heb ook nooit gezegd dat ik alleen voor hoogbouw ben of dat we mordicus kleiner moeten gaan wonen. Het is wel zo dat alle internationale studies aantonen dat ver van elkaar wonen slecht is voor het openbaar vervoer en duur voor de infrastructuur.'

Schauvliege zei dinsdag voorts dat ze het ontwerp van instrumentendecreet nog voor het zomerreces wil laten goedkeuren door de Vlaamse regering. Dat decreet bevat de maatregelen die de betonstop mogelijk maken, zoals de vergoeding voor eigenaars met planschade, en wacht nu al enkele maanden op groen licht. 'Als u voor het reces niet met het decreet komt, betekent dat voor ons dat u de handdoek in de ring heeft gegooid', zei Ingrid Pira. Zij gelooft niet dat er na de zomer nog iets mogelijk is, met de lokale verkiezingen in aantocht.