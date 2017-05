Schauvliege verdedigt zich: 'Ik geloof sterk in bioboeren, we moeten hen steunen'

In dat interview noemde Joke Schauvliege onder meer biologische landbouwers een moderne versie van het 'keuterboerke'. Pleiten voor kleine boeren is sympathiek, zo stelde ze, maar de meesten kunnen daar niet van leven. Uitspraken die hier en daar in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

'Ik wil duidelijk maken dat ook kleinschalige landbouw belangrijk is. Maar we moeten consequent zijn en bereid om terug een eerlijke prijs te betalen', aldus Schauvliege. 'Waar vroeger 80 procent van het gezinsinkomen naar voedsel ging, is dat nu 20 tot 30 procent. Dat zegt iets over de eerlijkheid van de prijs die we betalen'.

Schauvliege benadrukt dat ze de bioboeren nooit heeft genoemd in het interview en al zeker niet heeft willen schofferen. 'Ik geloof sterk in bioboeren en wij ondersteunen hen ook. Hun aantal is de voorbije jaren gestegen, wij hebben dat ook aangemoedigd. Alle landbouw is voor mij belangrijk'.

De term keuterboeren slaat volgens Schauvliege op boeren die te weinig inkomen hebben om van te kunnen leven. 'Dat wil ik juist duidelijk maken: laat ons een inkomen geven aan boeren die er elke dag voor zorgen dat wij goed, kwaliteitsvol voedsel hebben en dat we de keuze hebben om voedsel van bij ons te kopen'.

Natuurpunt

In het gesprek met Knack haalde Schauvliege ook uit naar Natuurpunt, dat ze de 'grootste netto-ontbosser in Vlaanderen' noemde. 'Het klopt wel dat Natuurpunt ontbost voor natuurdoelstellingen,' herhaalde ze in De zevende dag. 'Als je de voorbije jaren bekijkt, is er 1.500 hectare bos verdwenen. U en ik en ook bedrijven moeten dat compenseren als er bos verwijderd wordt, voor natuurdoelstellingen en voor Natuurpunt geldt dat niet. Zo is er 500 hectare verdwenen.'

'Ik heb gewoon willen duidelijk maken dat het maar al te gemakkelijk is om kritiek te uiten op bosbeleid maar daar eigenlijk zelf onderdeel van uit te maken. Het zijn feiten die mogen gezegd worden, vind ik'.

