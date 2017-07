Schauvliege start procedure Landbouwrampenfonds: ABS reageert verheugd

De droogte in het voorjaar van 2017 was uitzonderlijk. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het KMI. Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) start de procedure voor het Vlaams Landbouwrampenfonds. Landbouwers kunnen de geleden droogteschade doorgeven aan de gemeenten.

'Toen op 29 juni de erkenning afgewezen werd, hebben we direct gevraagd aan de minister om de procedure te herdoen', benadrukt ABS-secretarisGuy Depraetere. 'We hebben erop gewezen dat niet enkel het uitblijven van neerslag diende bekeken te worden maar ook de grote regionale verschillen, het cumulatieve neerslagtekort en later ook de captatieverboden.'

De conclusie van het KMI, op basis van een terugkeerperiode van twintig jaar is volgens het ABS de bevestiging van wat in de praktijk reeds geweten was. 'Nu komt het eropaan dat elke getroffen land- of tuinbouwer zijn geleden schade correct aangeeft.

De erkenning van een landbouwramp is immers pas mogelijk wanneer de totale schade hoger ligt dan 1,24 miljoen euro en wanneer de gemiddelde schade per dossier meer dan 5.580 euro bedraagt', aldus de algemeen secretaris van het ABS.

Het ABS roept nogmaals de minister en andere verantwoordelijken op om de erkenningscriteria voor de erkenning van een landbouwramp grondig bij te sturen om te kunnen inspelen op extreme weersfenomenen en de erbij horende rampen.