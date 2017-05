Schauvliege: 'Het is misschien een ongemakkelijke waarheid, maar het is wel zo'

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) neemt haar kritiek op Natuurpunt als "grootste netto-ontbosser van Vlaanderen" niet terug. "Het is misschien een ongemakkelijke waarheid, maar het is wel zo", aldus Schauvliege in antwoord op vragen van Gwenny De Vroe (Open Vld), Elisabeth Meuleman (Groen) en Bruno Tobback (sp.a) in het Vlaams Parlement.

CD&V-minister Schauvliege kreeg woensdag in het Vlaams Parlement een reeks vragen voorgeschoteld over haar interview in Knack. Daarin countert ze de kritiek van Natuurpunt op haar bosbeleid en gaat ze in de tegenaanval. "Als Natuurpunt kritiek heeft op mijn plannen, dat het dan zélf stopt met bossen kappen. Natuurpunt is de grootste netto-ontbosser in Vlaanderen en verantwoordelijk voor een kwart van de gemiddelde jaarlijkse ontbossing."

Een uitspraak die bij leden van de oppositie, maar ook bij sommige leden van de meerderheid, in het verkeerde keelgat is geschoten. Groen-politica Elisabeth Meuleman noemt de uitspraak "hallucinant" en "schofferend". Ook sp.a-parlementslid Bruno Tobback vindt het onbegrijpelijk dat Schauvliege een organisatie als Natuurpunt, die een partner moet zijn in het uitvoeren van het Vlaamse beleid, zo op de korrel neemt.

Geen excuses

Maar minister Schauvliege neemt niets van haar uitspraken terug. En excuses, zoals gevraagd door Groen, kwamen er niet. Schauvliege herhaalde dat Natuurpunt "de grootste netto-ontbosser" is. "Het is misschien een ongemakkelijke waarheid. Maar het is wel zo. Op 7 jaar is er 1.500 hectare ontbost waarvan er 470 hectare door Natuurpunt zijn ontbost zonder compensatie. Natuurpunt vertegenwoordigt daarmee 31 procent van de netto-ontbossing".

Schauvliege roept Natuurpunt op "correct" over het Vlaamse bosbeleid te communiceren. De aanhoudende kritiek van Natuurpunt op het Vlaamse bosbeleid is volgens haar niet terecht. "Nooit heeft een Vlaamse regering zoveel gedaan", aldus Schauvliege, onder meer verwijzend naar de bescherming van de 12.500 ha zonevreemde bossen en de verhoging van de bosbehoudsbijdrage.

De CD&V-minister spreekt ook tegen dat ze geen waardering heeft voor het werk van Natuurpunt en de vrijwilligers van de organisatie. "Wij staan achter de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de organisatie. Kijk naar het budget, een budget van 18,5 miljoen euro, een bedrag dat jaar na jaar stijgt".