Schauvliege heeft 'dubbele boekhouding' voor bosoppervlakte

Volgens gegevens die de Vlaamse overheid heeft overgemaakt aan het Europees Milieuagentschap, zou het bosoppervlak sinds 1989 (het referentiejaar voor Europa) tussen 152.000 en 160.900 hectare geschommeld hebben. In 2016 zou er in Vlaanderen 153.900 hectare aan bos geweest zijn.

Dat is minder dan de Vlaamse overheid de jongste vijf jaar heeft gesteld op basis van de eigen 'boswijzer'. 'In 2013 meldde de minister bijvoorbeeld dat er 185.000 hectare bos was in Vlaanderen, terwijl aan Europa voor dat jaar slechts 157.000 hectare gerapporteerd werd. Eind vorig jaar maakte het Agentschap Natuur en Bos bekend dat er volgens de nieuwste telmethode in 2015 zo'n 164.000 hectare bos was. Dat is 10.000 hectare meer dan wat aan Europa werd doorgegeven voor dat jaar', zegt Bruno Tobback.

Het kabinet van Joke Schauvliege vindt dat er 'appelen met citroenen' worden vergeleken. 'De cijfers voor Europa worden anders gegenereerd', luidt het. 'De oppervlakte van een bos moet minimum 0,5 hectare bedragen, en bomen in stadsparken en tuinen mogen niet worden meegerekend.'

Tobback vindt het onbegrijpelijk dat al jaren geen eenduidig cijfer geplakt kan worden op het bosoppervlak in Vlaanderen.