Schauvliege gaat Vlaamse bosachterstand wegwerken

Vlaams Natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) is een versnelling hoger geschakeld in het wegwerken van de Vlaamse bebossingsachterstand. Met het geld uit het Boscompensatiefonds heeft ze terreinen aangekocht die de ontbossing moet opvangen, zo schrijft De Zondag.

Wie in Vlaanderen ontbost, is verplicht ofwel te compenseren door nieuwe bossen aan te leggen, ofwel een bijdrage te storten in het Boscompensatiefonds. Met dat geld kan Vlaanderen vervolgens zelf de nodige inspanning doen om de ontbossing elders bij te passen. Maar eind 2015 zat er zo'n 7,7 miljoen euro in het fonds, door een historisch ondergebruik van de middelen - in 2016 kwam daar nog meer dan 3 miljoen bij. De ontbossing in Vlaanderen was daardoor steeds verder gevorderd. Vorig jaar gaf minister Schauvliege dan te kennen daar verandering in te brengen.

'We hebben voor 10,2 miljoen euro 215 hectare gronden aangekocht die nu bebost zullen worden', aldus Schauvliege. Het gaat in totaal om twaalf terreinen van lokale besturen en private ondernemers die reageerden op de projectoproep van de Vlaamse overheid. Dat zijn zowel uitbreidingen van bestaande bossen, aanleg van nieuwe bossen als uitbreidingen van speel- en geboortebossen.