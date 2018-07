Schauvliege: 'Er zal water uit de kraan blijven komen'

Geraniums met hangende blaadjes en een woestijngeel gazon, u kunt er maar beter aan wennen. Onze zomers kunnen door de opwarming van ons klimaat tot vijftig procent droger worden, terwijl de winters 'maar' dertig procent natter zullen worden. En dat terwijl menig Vlaming steevast het weekend inzet door zijn oprit brandschoon te spuiten met drinkwater. Jan Pauwels, woordvoerder van Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V), laat er geen twijfel over bestaan: 'We moeten altijd spaarzaam zijn met drinkwater, ook zonder extreme droogte. Voor het milieu, maar ook omdat drinkwater gewoon te duur is om te verkwisten. Elk ...