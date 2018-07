Elk jaar aan de vooravond van de nationale feestdag op 21 juli krijgen we bericht over wie de koning bedacht heeft met een adellijke titel. Mijn oprecht respect voor de verdiensten van de dames en heren die door de koning in de adeldom worden verheven, maar het is tijd dat we dit gebruik uit het Ancien Régime afschaffen en vervangen door een wereldser en eigentijdser alternatief.

België is samen met het Verenigd Koninkrijk en Spanje één van de weinige landen ter wereld waar nog adeldom wordt verleend. Het is een prerogatief van de koning, die ook nog eens een onderscheid kan maken naar graad van verheffing (baron, burggraaf, ridder, ...). De titel is persoonlijk en - enkele uitzonderingen daargelaten - niet erfelijk, de adeldom gaat wel over op de erfgenamen. Aan deze titel zijn geen voorrechten verbonden.

Delen Schaf de verheffing in de adelstand af.

Het is goed dat de maatschappelijke verdiensten van mensen, uit een brede waaier van sectoren, erkend en gelauwerd worden. Ze kunnen inspireren en verbinden, de erkenning is een moment om stil te staan bij de manier waarop persoonlijke inzet een groot verschil kan maken voor de hele samenleving. Daar mag gerust een eretitel of -teken bij die de begunstigde levenslang mag dragen. Maar verheffing in de adelstand, door de koning, met adeldom die ook nog eens automatisch overgaat op de erfgenamen, is een gebruik uit de tijd van het Ancien Régime waarin mensen niet vrij en gelijk werden geboren.

Die tijd ligt nu ruim twee eeuwen achter ons. We bevinden ons in de 21ste eeuw, we worden in dit land volgens de grondwet vrij en gelijk geboren, afkomst zou in principe van geen tel meer mogen zijn. Het belang van de waarden van de Verlichting staat tegenwoordig dagelijks in het brandpunt van het politieke en maatschappelijke debat over normen en waarden. Nobilisatie of verheffing in de adeldom, door de koning, die ook nog eens wordt doorgegeven aan de erfgenamen, staat daar haaks op.

Laat ons dit archaïsch gebruik afschaffen en vervangen door een eigentijdser, wereldser alternatief. Dat kan een titel zijn, toegekend door het parlement, al dan niet op voordracht van een adviesraad waarin alle geledingen van de samenleving en maatschappelijke actoren vertegenwoordig zijn. Laten we naast persoonlijke verdiensten ook meer oog hebben voor de verdiensten van verenigingen en organisaties. Dit kan vele vormen aannemen. Zolang het maar burgers zijn, of de democratisch verkozen volksvertegenwoordiging, die zelf beslissen welke medeburgers of organisaties verdienstelijk zijn en daarvoor een erkenning moeten krijgen. Een erkenning die niet overgaat op erfgenamen.