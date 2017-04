Saoedisch zitje: 'Als Reynders op de hoogte was, dan is er een probleem'

Regeringspartij CD&V gaat ervan uit dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders niet op de hoogte was van de stemming over de kandidatuur voor Saoedi-Arabië in de VN-vrouwenrechtencommissie. Als blijkt dat Reynders "politiek wel op de hoogte was, is er wel een probleem", zei CD&V-Kamerlid Els Van Hoof zondag in De Zevende Dag.

Ons land stemde in met het zitje voor Saoedi-Arabië voor de bewuste commissie. Die ja-stem leidde tot heel wat commotie, ook bij de meerderheidspartijen, omdat Saoedi-Arabië vrouwen behandelt als tweederangsburgers. Premier Charles Michel zei afgelopen donderdag in de Kamer dat ons land niet op de hoogte was van een vraag tot stemming (er waren maar evenveel kandidaten als zitjes en dan is er doorgaans geen stemming) en dat er maar een enkele uren zaten tussen het moment dat het ministerie weet had van die stemming en het moment dat het antwoord moest worden gegeven.

Oppositiepartij Groen kreeg intussen mails te pakken waaruit moet blijken dat het kabinet-Reynders bijna een werkdag had om te antwoorden. Dinsdag moet Reynders over de kwestie uitleg geven in de Kamercommissie. "Belangrijk is dat Reynders niet op de hoogte was", zei Els Van Hoof (CD&V). "Dat was heel, heel duidelijk en ik hoop dat dan ook zo is. Als er gelogen is of foute zaken zijn gezegd, dan denk ik wel het niet verder kan", zegt Van Hoof.