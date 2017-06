Samusocial: uren van Brussels burgemeester Mayeur lijken geteld

Coalitiepartner SP.A dreigt ermee uit het Brusselse gemeentebestuur te stappen als Mayeur niet opstapt als burgemeester. 'Het schandaal rond Samusocial is moreel verwerpelijk', zegt minister Pascal Smet. Ook de oppositiepartijen CD&V en CDH eisen het ontslag van Mayeur.

Eerder had Brussels minister-president Rudi Vervoort, partijgenoot van Mayeur, op de RTBF-radio de Brusselse burgemeester al opgeroepen om een ontslag te overwegen, al ging hij niet zover om zelf het ontslag van Mayeur te vragen. 'Dit is debat tussen wettigheid en ethiek. Een politicus kan zich er niet langer vanaf maken met te zeggen dat hij de wet naleeft, zonder rekening te houden met het morele aspect', vindt Vervoort. De minister-president wil alvast niet weten van een saga zoals met de Luikse intercommunale Publifin.

Mayeur staat centraal in de onthullingen over vergoedingen bij daklozenorganisatie Samusocial in Brussel. Een rapport dat donderdag door de Brusselse regering wordt besproken, toont volgens mediaberichten aan dat het systeem van zitpenningen op maat van Mayeur en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta werd geschreven. Woensdagavond werd beslist dat het bestuur van de vzw vertrekt en het bureau wordt ontbonden, waardoor Mayeur en Peraïta dus opstappen.

Het Uitgebreid Bureau van het Brussels parlement besliste woensdag een onderzoekscommissie naar het beheer van Samusocial op te richten.