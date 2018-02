Samusocial: Brussels Parlement wil dat Peraïta en Mayeur zitpenningen terugbetalen

De parlementaire onderzoekscomissie moest uitspitten hoe er bij daklozenorganisatie Samusocial gegoocheld werd met hoge vergoedingen, voor vergaderingen waarvoor geen bewijs is dat ze plaatsgevonden hebben. Ook kwamen veel giften niet terecht bij daklozen - waar ze voor bedoeld werden - maar in de zakken van bestuursleden.

Samusocial-bestuursleden meer ex-directrice Pascale Peraïta en oud-burgemeester van Brussel Yvan Mayeur (beiden PS) streken respectievelijk 113.000 en 112.000 euro op aan onterecht ontvangen zitpenningen. Dat geld moet volgens de onderzoekscommissie teruggevorderd worden. Het gaat echter om een aanbeveling: 'Wij vinden het alleen maar getuigen van fatsoen dat ze zouden terugbetalen. Het is wel zeer de vraag of we hen daartoe kunnen verplichten', zei Brussels parlementslid Hannelore Goeman (SP.A) aan VRT NWS.