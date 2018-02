Sami Zemni en Luce Beeckmans willen de polarisatie counteren: 'Ik vrees dat we naar een escalatie gaan'

Hoe moeten we moet diversiteit omgaan? Alvast niet door een krampachtige sociale mix te maken in de steden, vindt architecte Luce Beeckmans. En al evenmin door 'in het midden' van het debat te gaan staan, meent politicoloog Sami Zemni. Een gesprek over de familie Flodder, kippenvel in de rechtszaal, en leerlingen die Osama bin Laden een held vinden.