Samenvattingen van lessen verkopen, is strafbaar

Studenten mogen nota's van lessen gerust doorsturen naar vrienden of die gratis ter beschikking stellen via websites van faculteitskringen of via Facebook, maar wie aan de verkoop ervan geld probeert te verdienen, is strafbaar wegens schending van het auteursrecht. De faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven hebben al boodschappen in die zin aan hun studenten gestuurd. Dat meldt het studentenblad Veto.

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte dreigde al met tuchtrechtelijke sancties ten aanzien van studenten die samenvattingen commercialiseren via websites zoals Stuvia, StuDoc of Graduator. Ook decaan Bernard Tilleman van de faculteit Rechtsgeleerdheid is die mening toegedaan. 'Zelfs als het niet om een letterlijke weergave gaat, dan nog schenden deze studenten finaal het auteursrecht van de spreker', aldus Tilleman. Hij wijst er ook op dat de kwaliteit van de nota's die online worden verkocht niet steeds goed is. 'Deel je nota's met je medestudenten, maar weet met wie je ze deelt.'

Jaap van Nes, een van de beheerders van Stuvia, stelt dat zijn webplatform enkel bedoeld is voor studiemateriaal zoals samenvattingen waar de studenten zelf het auteursrecht over kunnen claimen. Bij klachten wordt het stuk door de beheerders bekeken. Volgens van Nes zijn dergelijke klachten echter op één hand te tellen. Het webplatform bevat momenteel meer dan 300.000 documenten en telt ongeveer 30.000 Belgische gebruikers.