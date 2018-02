Safer Internet Day: scholen laten kinderen nadenken over cyberpesten en privacy

De veertiende editie van die werelddag voor een veiliger internet vindt plaats onder het thema 'Een beter internet begint bij jou!'. Child Focus en een reeks andere initiatiefnemers hebben naar aanleiding daarvan een animatiepakket ontwikkeld dat als doel heeft om de leerlingen klassikaal na te laten denken over cyberveiligheid.

'We geven de leerkrachten handvaten om het gesprek op te bouwen over onderwerpen als bijvoorbeeld cyberpesten en het openbaar delen van persoonlijke gegevens', legt Nel Broothaers van Child Focus uit. 'Het is de bedoeling dat ze zelf tot conclusies komen over wat wel kan en wat niet. Zo moet duidelijk worden dat ze niet zomaar alles moeten delen of niet op alles moeten reageren, maar dat ze daarover moeten nadenken.'

Om de discussie tussen de leerlingen aan te wakkeren, worden er ook video's gebruikt over cyberpesten. 'Die moeten aantonen dat iets dat op het eerste gezicht een grap lijkt, in een bredere context wel degelijk deel kan uitmaken van pestgedrag', zegt Broothaers nog. Safer Internet Day wordt in meer dan 110 landen georganiseerd. In België wordt het initiatief gedragen door het consortium BBICO (Belgian Better Internet Consortium). Naast Child Focus maken ook Mediawijs, Media Animation, de Conseil Supérieur de l'Education aux Medias en het Centre for Cybersecurity Belgium deel uit van dat project. De animatie is gratis te downloaden op www.saferinternetday.be.