Saeftinghedok: Ben Weyts clasht met lokale N-VA

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts, die eerder al onderstreepte dat hij het dossier over de Antwerpse Oosterweelverbinding had gedeblokkeerd, heeft zich dit jaar opvallend gemengd in het debat over de vraag waar op de Antwerpse Linkeroever het Saeftinghedok, een voorgesteld dok in de haven, moet komen. Ook dat varkentje wil hij voor de Vlaamse verkiezingen van 2019 gewassen hebben.

...