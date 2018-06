RVA vordert 34,6 miljoen euro terug van werklozen

24,3 miljoen daarvan is te wijten aan domiciliefraude. De hoogte van de uitkeringen is immers afhankelijk van de samenstelling van je gezin. 'Door gerichte controles te doen en door de inspectiediensten nauwer te laten samenwerken met de politie kunnen we domiciliefraude efficiënter opsporen', zegt staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld). 'In 2017 ging de RVA 600 keer onaangekondigd op huisbezoek en stelde ze in 1 op de 3 gevallen fraude vast.'

De resterende 10,3 miljoen euro is te wijten aan een ongeoorloofde combinatie van uitkeringen, of van werken en een uitkering.

In totaal werden er 17.485 inbreuken vastgesteld, vooral in Antwerpen (2.529), Brussel (2.742) en Luik (2.568).