Ruzie tussen N-VA en Groen: mocht Almaci vragen om terugbetaling kinderopvang?

Groen is niet maagdelijk wit: die stelling probeert N-VA-Kamerlid Peter Dedecker sinds een tweetal weken te verdedigen met een reeks blogposts en tweets, handig gegroepeerd onder de noemer '#toenmetgroen'. Een van de opvallendste relletjes die daaruit voortkwamen draait om een vraag van Groen-voorzitster Meyrem Almaci uit 2014, toen Almaci nog Antwerps gemeenteraadslid was. 'Groen hoeft zelfs niet in de meerderheid te zitten om persoonlijke onkosten op de Stad te proberen afwentelen. Zo probeerde ex-gemeenteraadslid Meyrem Almaci om haar kinderopvang tijdens gemeenteraadszittingen en commissievergaderingen te laten vergoeden door de stedelijke belastingbetaler', schrijft Dedecker, die de informatie haalde uit intern mailverkeerd bij de stadsdiensten dat hij in handen kreeg.

