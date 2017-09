Rutten wil meer geld in Vlaams onderwijs pompen

Eerder deze week raakte bekend dat de Vlaamse regering voor volgend jaar wellicht een potje van 150 tot 200 miljoen euro te verdelen heeft. 'Er is wat ruimte om investeringen te doen', bevestigt Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten.

'En als we willen investeren in de toekomst, gaan die investeringen best naar onderwijs. Als ik kijk in wat voor een schoolgebouwen onze leerlingen moeten zitten is het misschien niet slecht om een eenmalige investering te doen in energievriendelijke schoolgebouwen. Daar staan we als Open Vld achter', aldus Rutten in de VTM-studio. Volgens Rutten is er ook veel vraag naar dat soort investeringen op het terrein. 'We moeten er nu voor zorgen dat er voldoende geld is om aan die vraag op het terrein te voldoen'.

Het is eerder ongebruikelijk dat een partijvoorzitter aandringt op extra middelen voor departementen van ministers van andere partijen. 'Maar ik heb er geen probleem mee om hier mijn steun aan minister Crevits te geven', aldus de Open Vld-voorzitter.