Rutten looft werk van Van Quickenborne: 'Je ziet Kortrijk de moderne tijd ingaan'

'Het land heeft opnieuw goesting gekregen. Daar mogen we fier op zijn.' Voorzitster Gwendolyn Rutten klonk euforisch tijdens de nieuwjaarsreceptie van Open VLD. Ambitieus ook. Een gebrek aan ambitie kan je liberalen nooit verwijten, maar alleen rastalenten maken het dan waar. In 2012 verbaasde Vincent Van Quickenborne door Stefaan De Clerck opzij te schuiven als burgemeester van Kortrijk. Gwendolyn Rutten slaagde er twee jaar later in om haar partij de Vlaamse regering in te onderhandelen. 'We hebben een mirakelvoorzitter', reageerde Van Quickenborne toen.

