Rutten: 'Kernuistap 2025 breekpunt bij onderhandelingen over volgende regering'

Dat zei Gwendolyn Rutten donderdagavond in Terzake (Canvas) in een reactie op de uitlatingen van haar N-VA-collega Bart De Wever dat hij niet gelooft in een kernuitstap tegen 2025. 'Als De Wever de wet wil veranderen, moet hij een meerderheid vinden', stelde Rutten die erop wees dat hijzelf die uitstap in de Kamer had goedgekeurd.

'Zet die plaat af', reageerde Rutten naar eigen zeggen toen ze hoorde dat de N-VA-voorzitter de kernuitstap in 2025 andermaal in vraag stelde.

De Wever had ook zware kritiek op het energiebeleid van de Vlaamse en federale regering en vond dat er 'heel veel gebakken lucht' geproduceerd wordt.

Dat schoot Rutten in het verkeerde keelgat. Ze verwees naar de inspanningen die Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) heeft gedaan voor de zonne-energie en vroeg zich af haar N-VA-collega niet jaloers was op Tommeleins beleid. '(Federaal minister) Jambon en (Vlaams minister-president) Bourgeois hebben het energiebeleid in hun regering goedgekeurd', voegde ze er nog aan toe.

Rutten wees er nog op dat kernenergie niet de energie van de toekomst is. 'Momenteel liggen 3 van de 7 centrales stil. Die centrales openhouden kost veel geld, dat we dan ook nog betalen aan een Franse monopolist', luidde het.

Ze pleitte voor investeringen in hernieuwbare energie, gecombineerd met kleine gascentrales. In eerste instantie verhoogt dat de CO2-uitstoot, maar daalt die uitstoot, net omdat de hernieuwbare energie kansen gekregen heeft.