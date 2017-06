Rutten: 'Crombez kan zijn woede beter richten op z'n eigen politieke familie met de PS'

In een interview met Het Laatste Nieuws was de SP.A-voorzitter bijzonder scherp voor zijn coalitiepartner Open VLD. "De Vld zijn laffe boeren", klonk het zaterdagochtend. Aanleiding was de vergadering in Brussel waar de opvolging van Mayeur werd besproken. Na een confrontatie tussen SP.A en PS verliet de SP.A-schepen Ans Persoons de vergadering. Een vertrek dat niet volledig vrijwillig was volgens Crombez.

"Donderdagavond hebben PS, MR en Open Vld ons gevraagd om het overleg te verlaten omdat we het niet eens waren met de gang van zaken en nadien hebben we niets meer van hen gehoord", aldus de voorzitter in de krant. Hij heeft naar eigen zeggen een ander beeld gekregen van Open VLD. "Het zijn laffe boeren, die hun rol hebben gespeeld met als enige doel om de bevoegdheden van Ans Persoons onder hen te verdelen", luidt zijn kritiek.

Open VLD reageert verontwaardigd

Rutten is niet te spreken over de manier waarop John Crombez wild om zich heen slaat. "Zijn woordgebruik is nooit gezien. Nieuwe politiek bereik je niet door te schelden, maar wel door zelf het goede voorbeeld te geven. Wie zo wild om zich heen slaat, zou beter in eigen hart kijken. Je kan niet twee keer kwaad weglopen en daarna woedend zijn als anderen wel verantwoordelijkheid nemen", reageert de voorzitster.

Met dit niveau van debat is volgens Rutten niemand geholpen. "Je kan van mening verschillen, dat kan zelfs scherp zijn. Maar verantwoordelijke politici verschillen beschaafd van mening én onderhandelen aan tafel. Weglopen, schelden en tieren - en in één beweging onnodig alle landbouwers beledigen - is in strijd met de waarden die we allemaal samen moeten verdedigen. Wie pleit voor een andere politiek moet dat ook tonen, in woorden én in daden. Schelden en van de tafel weglopen horen daar niet bij."

"Crombez kan zijn woede beter richten op z'n eigen politieke familie met de PS", gaat Rutten verder. "Open Vld is als partij in de hele SamuSocial affaire op geen enkele manier betrokken en heeft het steeds evident gevonden dat Mayeur en Peraïta zouden opstappen. Het bestuur in de stad moet bovendien voor Open Vld in volle transparantie en met engagement voor alle inwoners gebeuren. Dat heeft schepen Els Ampe op de tafel gelegd. We zullen dat bovendien doen op een efficiënte manier, met een schepen minder. Harder werken en belastingsgeld besparen. Dat is de richting die het bestuur voor Open Vld uitmoet."