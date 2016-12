Rutte legt Oekraïneverdrag voor aan Nederlands parlement

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft dinsdagavond het compromis dat hij in Brussel verkreeg over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne verdedigt voor de Tweede Kamer. Hij benadrukte dat het verdrag niet ratificeren "een cadeau" aan de Russische president Vladimir Poetin zou zijn. 'Als we het verdrag niet ratificeren en de Europese eenheid breken, geven we een cadeau aan Rusland', aldus Rutte.

Nederland is de enige lidstaat van de Europese Unie die het associatieverdrag, dat de politieke dialoog en de economische en commerciële relaties tussen de EU en Oekraïne moet versterken, nog niet ratificeerde. Het akkoord is geblokkeerd sinds 60 procent van de Nederlanders het in het voorjaar wegstemden in een referendum. Met de juridisch bindende verklaring die Rutte op de EU-top vorige week verkreeg, hoopt hij tegemoet te komen aan de belangrijkste bekommernissen van de neen-stemmers. In de verklaring staat onder meer dat het verdrag Kiev geen recht geeft op lidmaatschap van de EU.

Het wetsvoorstel moet echter door de twee kamers van het Nederlandse parlement goedgekeurd worden. Dat is geen evidentie, want in geen van beide halfronden heeft de regeringscoalitie van VVD en PVDA een meerderheid.

Tijdens het debat in de Tweede kwamer beschuldigde meerdere oppositiepartijen de premier ervan de wil van het volk niet te respecteren. Geert Wilders (PVV) had het over 'verraad', en zijn partij kwam dinsdagavond met een motie van wantrouwen die vorige week al was aangekondigd. Die kreeg alleen steun van SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Jacques Monasch en VNL, in totaal 21 van de 150 zetels. De ChristenUnie en de SGP gaven eerder dinsdag al aan de oplossing van Rutte niet te steunen.

Het CDA sprak zich in de Tweede Kamer uit tegen de verklaring, maar in de Eerste Kamer ligt dat anders. Daar zal volgens ingewijden zeker een deel van de fractie het kabinet steunen. Met steun van VVD, PvdA, D66, GroenLinks en OSF heeft het kabinet nog de steun van twee CDA'ers nodig om het verdrag door de Senaat te krijgen. De D66 zei in de Tweede Kamer met de oplossing te kunnen leven, een datum voor de stemming werd nog niet vastgelegd.