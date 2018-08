Rusthuisbewoners willen meer personeel

Het aantal klachten over woonzorgcentra en rusthuizen is fors gestegen. De Woonzorglijn, waar bewoners, hun familie en personeel terechtkunnen, noteerde vorig jaar 227 gegronde klachten. In 2015 ging het nog om 91 klachten. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen woensdag.