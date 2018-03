Rusland zet 60 Amerikaanse diplomaten uit, VN waarschuwt voor nieuwe Koude Oorlog

De beslissing is een vergeldingsactie van de Russen op de uitwijzing van verschillende Russische diplomaten door Westerse landen. Dat deden ze uit solidariteit met Groot-Brittannië, dat Moskou ervan verdenkt een Russische ex-spion en zijn dochter te hebben vergiftigd in het Britse stadje Salisbury. Ook Amerika wees zestig Russen de deur. Rusland doet nu hetzelfde.

Lavrov kondigde donderdag ook een 'gelijkaardige reactie' ten aanzien van Europese landen aan. 'Wat de andere landen betreft, spiegelen we ons aan het aantal Russische diplomatieke medewerkers die de dienst zullen verlaten.' Ons land zette één Russische diplomaat het land uit. Vermoedelijk moet dus ook één Belgische diplomaat in Rusland de biezen pakken.

De spanning tussen Rusland enerzijds en Europa en de VS anderzijds is na de affaire-Skripal helemaal onder het vriespunt gezakt. De Verenigde Naties houden de situatie met argusogen in de gaten. VN-baas António Guterres is ongerust, zei hij donderdag. De situatie is 'in veel opzichten gelijkaardig aan wat we tijdens de Koude Oorlog beleefd hebben '. Er zijn volgens hem 'communicatiemechanismen ' nodig, om escalatie te vermijden, ook als de spanningen nog zouden toenemen. Die communicatiemiddelen werden afgebouwd, 'omdat de mensen dachten dat de Koude Oorlog voorbij was ', zei Guterres, maar dat was volgens hem dus onterecht.