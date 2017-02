Ruim helft van vastgoedmakelaars overtreedt de wet

Wie zijn huis of appartement verkoopt of verhuurt, kan een immomakelaar inschakelen om van de rompslomp af te zijn. Maar die makelaars overtreden massaal de wet, zo blijkt uit onderzoek van de Economische Inspectie. "322 makelaars hebben een controle gekregen, en bij zes op de tien zijn één of meerdere inbreuken vastgesteld", aldus de minister van Consumentenzaken. "Wraakroepend, vooral omdat de makelaars zelf doen alsof hun neus bloedt."

In totaal heeft de Inspectie 153 waarschuwingen gegeven en zijn zestig pv's opgemaakt. Het gaat om een lange lijst aan overtredingen. Bij één op de zeven makelaars was de totaalprijs niet duidelijk aangeduid. Vaak meldt een makelaar dat hij een vast percentage aanrekent van de totale verkoopprijs als hij een koper vindt voor het huis, pakweg 3 procent. Met daar in kleine lettertjes onder dat daar nog 21 procent btw bij moet: het échte percentage is dus eigenlijk 3,63 procent.