Ruim 48.000 mensen op wachtlijst van sociale verhuurkantoren

Sociale verhuurkantoren zijn niet hetzelfde als sociale woonmaatschappijen. Ze hebben geen eigen huizen in eigendom, maar sluiten wel contracten af met verhuurders. "Die zijn dan zeker van hun inkomen, maar ze moeten wel genoegen nemen met een lager huurprijs", zegt Christiaens.

De verhuurkantoren in Vlaanderen beheren intussen 9.149 woningen, maar dat lijkt niet genoeg om het groeiend aantal wachtenden te helpen. Sociale verhuurkantoren kunnen moeilijk onbeperkt huizen huren, omdat ze ook middelen nodig hebben om alle huurders te begeleiden. "Ze zijn dus beperkt door hun budgetten, want in sommige verhuurkantoren zijn er zelfs wachtlijsten voor de verhuurders", meent Christiaens.

Het parlementslid vraagt minister Homans nu om extra investeringen, "zodat de sociale verhuurkantoren meer mensen kunnen helpen".