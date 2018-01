Rudi Vranckx: 'We moeten ons dringend bezinnen over wat nieuws is en wat niet'

Elke week laten Anthony Bosschem en Tom Mahy, de twee bedenkers van Zwijgen is geen optie, één interessante gast aan het woord over zijn missie en engagement. Deze week kreeg VRT-journalist Rudi Vranckx de twee over de vloer.

Vranckx kwam de laatste maanden in het nieuws met Imagine Mosul en Imagine Home, twee acties waarmee hij muziekinstrumenten inzamelde voor respectievelijk de inwoners van Mosul en Belgische vluchtelingen. Het is een van de zaken die hem ervan overtuigen dat zijn beroep nog loont. 'Je zegt zelf dat ik een stem heb die weerklinkt, dat de analyses die ik breng weerklank vinden, dus het loont. Anders zouden geen 650 mensen een instrument naar Mosul willen sturen. Het is een klein steentje, maar het loont toch. Je wordt geboren, je gaat dood en tussendoor probeer je iets te doen met de talenten die je hebt. That's it.

Tegelijkertijd voelt hij de zuurtegraad binnenkomen via sociale media, die hij buiten de werkuren niet volgt. 'Ik word daar zeer ongelukkig van. Ik denk altijd dat mensen het menen als ze zo gemeen zijn. Maar sommige mensen hebben de behoefte om zo gemeen te zijn, zeker?'

Filteren

'Ik heb heel erg het gevoel dat onze samenleving er niet op vooruitgaat qua verzuring en dat wij, media en politici, een grote verantwoordelijkheid hebben om daar niet op in te spelen. Ik heb én geschiedenis gestudeerd én de voorbije jaren conflicten in de oorlog gezien. Ik weet hoe dingen foutlopen [...] En ik wil daar niet aan meedoen. Als ik hier ooit mee stop, zal het zijn omdat ik het echt wel gehad heb en voel dat ik het niet kan tegenhouden.'

'We moeten ons dringend gaan bezinnen over wat nieuws is en wat niet. Moeten we schoolmeesters zijn die filteren? Ik vind filteren niet fout. Ik vind filteren keuzes maken en selecteren. En dat is de taak van journalisten. Maar wel van journalisten die accountable zijn en transparant in wat ze zeggen en doen.'

Vranckx geeft vaak lezingen. Op basis van die ervaringen raadt hij aan om je niet blind te staren op de sociale media. 'Op veel plaatsen merk je dat er een middenveld is, een sociaal weefsel dat wel praat over dingen en daar moet je je aan optrekken. Ik haal daar energie uit, omdat dat het gevoel geeft dat menselijke interactie, een boodschap overbrengen over meerdere lagen en met nuance, dat dat nog kan.'

