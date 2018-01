Ruben Van Gucht: 'Mensen schrijven wel eens dat ik te narcistisch ben'

Ruben Van Gucht is sportjournalist bij de VRT. Hij is momenteel te zien in zijn eigen voorstelling Sportman en in de nieuwe show van Jacques Vermeire. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 17 minuten en 27 seconden nodig.