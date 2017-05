Rode Kruis verleent 487 keer hulp, niemand in kritieke toestand op 20 km door Brussel

Vrijwilligers van het Rode Kruis hebben zondag 487 keer hulp geboden aan deelnemers van de 20 km door Brussel. In totaal moesten 23 deelnemers naar het ziekenhuis. "Niemand was in kritieke toestand", zei de woordvoerder van de organisatie, Nancy Ferroni.

Hulpverleners moesten vooral hulp bieden wegens oververhitting, uitdroging, spierpijn en verwondingen. Dat niemand in kritieke toestand was, "toont aan dat de raadgevingen die voor de wedstrijd zijn gegeven goed opgevolgd werden", zei Ferroni. Rond 10 uur gaf prinses Astrid het startschot van de 38ste editie van de 20 km, in aanwezigheid van premier Charles Michel en Brussels burgemeester Yvan Mayeur.

Ongeveer 40.000 deelnemers liepen vervolgens door Brussel, onder wie ook prinses Astrid, die met het paralympisch team meeliep. De Keniaan David Maru kwam als eerste aan in een tijd van 1u00:37. Bij de vrouwen was de overwinning voor de Belgische Sophie Hardy in 1u13:42.