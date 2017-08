Riziv eist 13 miljoen euro terug van 14 ziekenhuizen

Dat meldt Le Soir zaterdag. Het gaat om zo'n 91.000 onderzoeken met niet erkende NMR-toestellen.

Tijdens een 'nationale controleactie' hebben controleurs van het Riziv verschillende ziekenhuizen opgelijst waar niet-erkende NMR-toestellen gebruikt worden: vijf in Wallonië, vier in Brussel en vijf in Vlaanderen.

Voor 90.934 scans met die toestellen werd aan de ziekteverzekering voor ruim 13 miljoen euro aangerekend. Met de actie willen de controleurs verhinderen dat bepaalde ziekenhuizen ten onrechte een voordeel genieten tegenover ziekenhuizen die wel de erkenningsprocedure respecteren, stelt een woordvoerder van de controledienst.

Van de 144 actieve NMR-toestellen in de ziekenhuizen ons land zijn er 17 niet erkend. De artsen spreken van 'leugens en verraad'. Ze beschuldigen de beleidsmakers ervan 20 jaar te hebben getreuzeld om regels vast te leggen, terwijl er nochtans een schaarste aan toestellen is. Voor NMR-scans zijn er soms lange wachttijden.