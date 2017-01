Rivierloodsen beginnen beperkte stakingsactie

De Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) vroeg enkele weken geleden om een "administratieve fout" recht te zetten waardoor ook de rivierloodsen een premie krijgen die zou zijn afgesproken in maart vorig jaar, toen op het Antwerpse stadhuis een akkoord na een staking werd afgesloten. Omdat er maar geen antwoord van het kabinet van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zou zijn gekomen, gaven de loodsen dinsdag aan dat ze vanaf middernacht effectief actie zouden voeren. Concreet zou men geen schepen breder dan 48 meter en tot 360 meter lang meer beloodsen. "Voorlopig is er geen goed antwoord gekomen", zegt BvL-woordvoerder Yves Verspreet.

'Paraplu's'

"We hebben de vraag gesteld hoe men het gaat oplossen, maar dan klinkt het dat ze nog allerlei zaken moeten oplossen, zoals ook langs de inspectie van financiën gaan, enzovoort. Alles klinkt dat men dingen 'zou moeten', met veel opengetrokken paraplu's en voorwaardelijke zinnen." Verspreet verwacht dat er in de komende dagen nog heel wat heen en weer gaat worden gemaild, maar er wordt vanaf middernacht wel doorgezet met de actie.

"Maar het is toch veeleer een symbolische actie. Het is een beperkt aantal schepen binnen die afmetingen. Misschien wordt ook een Nederlandse loods geselecteerd (Nederlandse loodsen voeren volgens afspraken 27,5 procent van de loodstaken op de Schelde uit, red.) of springen ze bij." Bij het kabinet heeft men voorlopig geen commentaar over de kwestie gegeven.