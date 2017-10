Rik Torfs over geluk: waarom u niet vrolijk wordt van de geluksindustrie

We zijn stilaan omsingeld door wereldverbeteraars en hun werkboeken die ons de weg naar het geluk willen wijzen: 'Vink de lijstjes gewoon af. En je bent er.' Zo makkelijk is het niet, schrijft professor kerkelijk recht Rik Torfs (KU Leuven) in dit essay ter grootte van 100 tweets.