Rik Torfs: 'Leuven is de voorbije jaren alleen maar mooier geworden'

Rik Torfs: De samenwerking tussen de stad en de universiteit heeft altijd goed gemarcheerd, ja. Eigenaardig genoeg is dat een recent verschijnsel. De voorgangers van Louis Tobback zagen de universiteit het liefst afzonderlijk van de stad; daardoor verliep het overleg tussen beide partijen stroever. De universiteit is anders van supergroot belang voor Leuven: alles bij elkaar is de KU Leuven zelfs de grootste werkgever van Vlaams-Brabant.

