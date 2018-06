Rijden op aardgas: Hoe groen kan een fossiele brandstof zijn?

Woensdag opent in Heverlee het honderdste CNG-tankstation van België. CNG (compressed natural gas, nvdr.) is aardgas onder druk voor je wagen. In België rijden vandaag meer dan 11.000 auto's op die fossiele brandstof. Dat is nog weinig, maar het aantal stijgt snel. In mei 2018 werden zo al 3.250 nieuwe wagens op aardgas ingeschreven, meer dan in heel 2017.

...