Richtlijn N-VA zegt wat parlementsleden over Trump moeten zeggen

De partij vraagt haar parlementsleden om "zich niet te laten opjagen door de media of de achterban (negatief noch positief)" en geen standpunt in te nemen over het Amerikaanse beleid tot de studiedienst en de communicatiedienst daarover instructies hebben gegeven.

Het enige wat de parlementsleden wel mogen zeggen, is dat de stijl van Trump "onbezonnen" en "impulsief" is, en daarom een risico voor Europa. Ook worden zij door de partijtop uitgenodigd om de "morele hypocrisie van links" en de "verontwaardigingsindustrie" over Trump aan te kaarten. In een reactie zegt de N-VA-woordvoerder dat er geen sprake is van een spreekverbod of zwijgplicht, maar dat dit een kwestie van "coherent communiceren" is.